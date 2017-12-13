بعد أن دشنته «النقل».. «روبوت» يكشف انسداد شبكة السيول بالرياض

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دخلت سيارة السيول الذكية الخدمة رَسْمِيّاً بالرياض، بعد أن دشنها وزير النقل الدكتور نبيل العَمُودي، اليوم الأربعاء، وفي أول مُهِمَّة لها كشفت انسداد أجزاء من شبكة السيول بمدينة الرياض بِسَبَبِ مخلفات أَعْمَال إنشائية.

وتعمل السيارة على تحديد أمَاكِن الخلل والعيوب والحالة الإنشائية للقنوات والأنابيب من الداخل عبر “روبوت” مزود بكاميرتين أمامية وخلفية عاليتي الدقة، كما يقوم الروبوت بتحديد التشقق والانهيار والانسداد أو الهبوط داخل قنوات الشبكة بدقة، من خلال الإضاءة القوية أثناء التصوير.

ويَمْتَاز نظام مراقبة فحص شبكة السيول بتصميم فريد يحميه من الخدش ويقلل من تبعات احتكاكه بالأجسام المحيطة به، كما يستطيع مستخدموه التحكم بالروبوت عن بعد، بِالإِضَافَةِ إلى شاشة 21 بوصة لقراءة النتائج، وبرنامج مخصص لقراءة التقارير المرئية وتحليلها، وأثبت النظام نجاحاً في مرحلة التجربة.

وتجول العَمُودي ميدانياً على مشاريع الطرق في الرياض للوقوف على جاهزية الوزارة لموسم الأَمْطَار، حيث شَمِلَت زيارته الدائري الشمالي والغربي، وتنفيذ تقاطع الأبراج وتقاطع صلبوخ، ومشروع تنفيذ تقاطع بنبان مع طريق الرياض – القصيم السريع، كما وقف على مشروع تنفيذ تقاطع جامعة اليمامة على طريق الرياض – القصيم السريع.