«المرور» يمنح «جامعة تبوك» ترخيصاً نهائياً لتعليم القيادة للنساء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

«المرور» يمنح «جامعة تبوك» ترخيصاً نهائياً لتعليم القيادة للنساء

«المرور» يمنح «جامعة تبوك» ترخيصاً نهائياً لتعليم القيادة للنساء
0

 

تواصل – واس:

منحت الإدارة العامة للمرور جامعة تبوك الترخيص النهائي لإِنْشَاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء, وسلم مدير عام المرور العميد محمد بن عبدالله البسامي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الترخيص الذي يعد الأول من نوعه في المملكة, وذلك عقب توقيع الإدارة اليوم اتفاقية مع جامعة تبوك بمقر الإدارة العليا بالجامعة؛ لإِنْشَاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء, بحضور عدد من وكلاء وعمداء الكليات بالجامعة.

وقال مدير عام المرور العميد محمد بن عبدالله البسامي: “إن هذه الرخصة تم منحها لجامعة تبوك لثقتنا بأنها ستكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق الاشتراطات المرورية على أعلى المستويات, خُصُوصَاً أن الإدارة العامة للمرور لجأت إلى الجامعات ومنها جامعة تبوك للبحث عن الجودة, ولحرص الإدارة على مخرجات هذه المدارس.

وأَضَافَ: “لقد طمأنتنا جامعة تبوك من خلال الدراسة التي أعدتها بأنه سوف يكون هناك مواصفات عالمية للمدرسة التي ستنعكس على بيئة التطبيق الفِعْلِي لقرار قيادة المرأة الذي سيتم تدشينه في الربع الأول من شهر شوال القادم, ولقد منحت جامعة تبوك من خلال هذه الشراكة المستدامة – بِإِذْنِ اللهِ – الإدارة العامة للمرور الفرصة لشراكات دائمة في مجالات أُخْرَى”.

وَأَشَارَ العميد البسامي إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات متوافقة مع مبدأ الشراكة، وتحقيق تطلعات ولاة الأَمْر في التعاون بين الجهات ذات العلاقة, وستمكن المدرسة النساء من الحصول على رخصة معتمدة من الإدارة العامة للمرور, عقب اجتيازهن اختبار القيادة للسيارة.

وَأكَّدَ البسامي أن الإدارة العامة للمرور لديها خطط معلنة, بِشَأْنِ العمل التنظيمي لقيادة المرأة للسيارة , والعاملين في الإدارات العليا للمرور يواصلون الليل بالنهار مِنْ أَجْلِ استقبال هذا القرار وتنفيذه في الوقت المحدد بمشيئة الله.

مِنْ جِهَتِه أَوْضَحَ مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن هذه المدرسة تأتي كجزء من الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع, مُتَوَقّعَاً أن يتم الانتهاء من إنشائها قبل تطبيق القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وَأَشَارَ إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور تأتي تماشياً مع الأَمْر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إِصْدَار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، ومِنْ أَجْلِ تحقيق متطلبات الأَمْر السامي الكريم فيما يتعلق بإِصْدَار رخص القيادة للنساء، وضمن إطار التعاون مع الجهات الحُكُومِيّة في مجال تعليم المرأة للقيادة.

وَأكَّدَ الذيابي أن المدرسة ستكون ذات مواصفات عالمية، وستقدم خدمات تدريبية وتعليمية وتوعوية، كما ستقدم التعليم النظري والتدريب العملي لجميع المتقدمات لها، مُنَوِّهَاً في الختام بأن الجامعة ستفعل التعاون في مجال إِجْرَاء البحوث والدراسات العلمية فيما يثري جانب تطوير مجال تعليم قيادة المركبات والسلامة المرورية مستقبلاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المرور»: الأنظمة المرورية ستُطبَّق على النساء والرجال على حد سواء

«المرور»: الأنظمة المرورية ستُطبَّق على النساء والرجال على حد سواء

«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية

«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية

3 نساء أمريكيات يتهمن ترامب بالتحرش ويطالبن الكونجرس بفتح تحقيق

3 نساء أمريكيات يتهمن ترامب بالتحرش ويطالبن الكونجرس بفتح تحقيق

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>