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بالفيديو.. «المطلق»: لا يجوز كفالة عامل دون وظيفة مقابل المال

بالفيديو.. «المطلق»: لا يجوز كفالة عامل دون وظيفة مقابل المال
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تواصل – فريق التحرير:

أفتى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، بعدم جواز ما يفعله بعض المواطنين من استقدام عمالة إلى المملكة وإطلاقها في السوق مقابل مبلغ من المال يدفع بشكل دوري.

وقال الشيخ المطلق إن هذا الأمر غير جائز في الأنظمة الداخلية للمملكة، أو حتى في فتاوى العلماء؛ لأن هذا الأمر ثبت أنه باب لأفعال خبيثة، مستدلاً بقضايا مخدرات ودعارة ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تورط فيها بعض هؤلاء العمالة لأنهم يسيحون في الأسواق دون عمل محدد، ويكتفون بدفع مبالغ دورية لكفلائهم.

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