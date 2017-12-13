«تويتر» تكشف عن ميزة جديدة بخصوص التغريدات

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “تويتر”، أنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمحا للمستخدمين برؤية وإِضَافَة تَغْرِيدات جديدة لأُخْرَى موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر.

وبهذه الخاصية الجديدة لم يعد المستخدمون، الذين يكتبون سلسلة تَغْرِيدات لكتابة موضوع أَطْوَل، بحاجة لرد أَطْوَل على تَغْرِيدات سابقة كتبوها، بِحَسَبِ مَا ذَكَرَته وكالة “رويترز”.

وهذا أحدث مثال لتغيير موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ خاصية، أو إِضَافَة خاصية جديد بعد مراجعة رد الفعل للحفاظ على التواصل مع مستخدميه الفعالين الذين يتجاوز عددهم 300 مليون شخص شَهْرياً.

وكانت “تويتر” قد زادت الشهر الماضي فقط الحد المسموح به لحروف التَغْرِيدات من 140 إلى 280 في تغيير رَئِيسِيّ.