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فاكهة منتشرة في الشتاء تساعد في «إنقاص الوزن»

فاكهة منتشرة في الشتاء تساعد في «إنقاص الوزن»
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تواصل – وكالات:

خلصت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية، إلى أن فاكهة اليوسفي “كليمونتين” تساعد على إِنْقَاص الوزن عبر حرق الدهون، بِحَسَبِ مَا أوردت مجلة “إيلي” الألمانية.

وذَكَرَت الدراسة، أن اليوسفي يحتوي على مادة “نوبلتين”، التي تحفز عملية حرق الدهون، وتمنع تراكم الدهون الزائدة، وتوجد هذه المادة بأعلى تركيز في العروق البيضاء الموجودة تحت القشرة وبين الفصوص.

وأشارت المجلة، إلى أن اليوسفي يزخر بفيتامين سي، الذي لا يعمل على تقوية جهاز المناعة ومِنْ ثَمَّ الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا فحسب، بل يساعد أَيْضَاً على إعادة بناء النسيج الضام؛ مِمَّا يمنح الْبَشَرَة مظهراً نضراً ومشدوداً.

وأوضحت “إيلي” أن تناول 3 إلى 4 ثمرات من اليوسفي يَوْمِيّاً يسد احتياج الجسم من فيتامين سي. وبِفَضْل محتواه العَالِي من بروفيتامين A يساعد اليوسفي أَيْضَاً على تمتع الجلد بمظهر بمفعم بالصحة والحيوية.

ويزخر “اليوسفي” بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، علماً بأن الجسم يمكنه امتصاص الكالسيوم من الفواكه الحمضية جَيِّدَاً.

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