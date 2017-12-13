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«التعليم» تنفي إلغاء وظيفة المرشد الطلابي
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل عن إلغاء وظيفة المرشد الطلابي، قائلا ‘‘لا صحة لإلغاء وظيفة المرشد الطلابي، في المدارس الابتدائية‘‘.

ونفى العصيمي أيضا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم الأربعاء، إلغاء وظائف مصادر التعليم، بدعوى عدم الحاجة إليها.

وكانت شائعات قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حول رفع لجنة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة توصياتها بإلغاء وظيفة المرشد الطلابي، وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

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