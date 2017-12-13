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اليمن.. منشورات لـ«التحالف العربي» تُبشر سكان صنعاء بقرب هزيمة الحوثيين

اليمن.. منشورات لـ«التحالف العربي» تُبشر سكان صنعاء بقرب هزيمة الحوثيين
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تواصل – فريق التحرير:

قال شهود عيان في اليمن إن منشورات أُلقيت عليهم من طائرات تَابِعَة للتحالف العَرَبِيّ تدعو المواطنين للانضمام إلى الشرعية وتأييد عمليات الجيش الوطني والمقاومة، مبشرة باقتراب نهاية حكم المِيلِيشيات الحوثية الإيرانية.

وأكدت المنشورات التي أُسقطت في صنعاء: “إن الحرب أشرفت على النهاية ونطالب أبناء اليمن بالانضمام للشرعية لحماية الوطن ومستقبله”.

وأوضحت منشورات التحالف أن “الحوثي لن يجر إلى اليمن غير التخلف والتبعية لإيران”، مطالبة المواطنين بالعمل على طرد الميليشيا الإرهابية والتخلص من طغيانها.

ونقلت صَحِيفَة” المشهد اليمني” عن شهود عيان في مدينة الحديدة “أن صناديقَ كبيرة من المنشورات سقطت مساء أمس على سطح أحد المنازل وسط المدينة، وبعضها انتشر في سماء المدينة وسقط في عدد من الأحياء”.

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