بالفيديو.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق مسجد بريدة

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وثق مقطع مقطع فيديو متداول، اللحظات الأولى لاندلاع الحريق بأحد المساجد في حي الأفق ببريدة بمنطقة القصيم، بسبب ماس كهربائي.

وظهر خلال المقطع اندلاع الحريق في البداية بالمسجد، ويتحدث أحد الأشخاص مرجعا السبب إلى إحدى “دفايات الزيت”؛ التي يبدو أنها غير مطابقة للمواصفات، وسببت تماسا كهربائيا في المكان، حيث أتى الحريق على جميع جنبات المسجد وكامل الأثاث، مسبباً خسائر مادية فادحة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، قد أصدر بيانا بشأن الواقعة أوضح فيه أن عدم إغلاق مصادر الطاقة من أجهزة التكييف والتدفئة تسبب في حدوث تماس كهربائي فاندلع الحريق دون وقوع إصابات – بفضل الله-.