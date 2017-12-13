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خادم الحرمين يبحث مع ولي عهد أبوظبي تطورات الأوضاع بالمنطقة

خادم الحرمين يبحث مع ولي عهد أبوظبي تطورات الأوضاع بالمنطقة
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تواصل – واس:

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بالرياض اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وقد عقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعا مع سمو ولي عهد أبوظبي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
وفي بداية الاجتماع نقل الشيخ محمد بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة كل خير وتقدم وازدهار، فيما حمله الملك المفدى تحياته للشيخ خليفة بن زايد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الامارات قيادة وشعبا دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ، وفرص مواصلة تطويرها في مختلف المجالات ، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر المستجدات فيها والجهود الثنائية والإقليمية والدولية تجاهها خاصة ما يتعلق بالتطورات على الساحة الفلسطينة المتعلقة بموضوع القدس والتداعيات الخطيرة للقرار السلبي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وآليات التنسيق في هذا الشأن لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام .
كما بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها لدحر مليشيات الحوثي الإيرانية والتنظيمات العدوانية والإرهابية المسلحة التي تهدد الشعب اليمني والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان .
فيما حضر من الجانب الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة ومعالي الأمين للمجلس التنفيذي الأستاذ أحمد المزروعي و معالي رئيس الجهاز التنفيذي الأستاذ خلدون المبارك .

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