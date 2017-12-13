«تعليم الشرقية» تكشف سبب إصابة 3 طالبات «ابتدائية» واستدعاء الإسعاف لهن

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الإعلامي مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، تفاصيل حادث إصابة 3 طالبات إثر سقوط الساتر الجانبى للمنحدر الخاص بمخرج الطوارئ بالمدرسة (16) الابتدائية للبنات بحي أحد بالدمام.

وقال الباحص، إنه أثناء الْيَوْم، ونتيجة لمرور الطالبات مع المنحدر الخاص بمخرج الطوارئ حدث سقوط في الساتر الجانبي له؛ مما تسبب في إصابة 3 طالبات إصابات طفيفة وتم استدعاء الإسعاف ونُقلت اثنتان منهن للمستشفى ومعالجة الطالبة الثالثة في ذات الموقع.

وأكد أن الطالبتين غادرتا، بحمد الله، المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة وهما بصحة وعافية بحمد الله، مشيراً إلى استمرار الْيَوْم الدراسي كالمعتاد حتى نهايته، فيما شرعت إدارة الأمن والسلامة وإدارة المباني بتعليم الشرقية بمباشرة الحادثة، ومنع وصول الطالبات للموقع بجهود من قائدة المدرسة والمعلمات.

وأضاف الباحص بأنه ستتم إزالة كافة الحواجز الأسمنتية الخاصة بالمنحدرات المستخدمة للعربات والاستعاضة عنها بسواتر حديدية كما ستقوم إدارة المباني بعمل جولات عاجلة على كافة المدارس للتأكد من سلامة هذه الأسوار وإزالة التالف منها.

وأشاد بجهود المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وهيئة الهلال الأحمر لمباشرتها الفورية للموقع والتأكد من الخلل الطارئ، والشكر لإدارة المدرسة على تعاملها مع ما يتطلبه الموقف من إجراء مع التأكيد على أن عنصر سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم وكافة المنشآت يعد ذات أولوية قصوى لدى إدارة تعليم الشرقية.