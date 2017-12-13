اكتشاف ظاهرة غريبة في المحيط الأطلسي تُشبه «مثلث برمودا»

تواصل – وكالات:

أعلن موقع “Phys.org” أن علماء جامعة ليفربول اكتشفوا نوعاً خاصاً من دوامات المحيطات، قادرة على حمل الحيوانات البحرية بسرعة عالية لمسافات طويلة.

ويبلغ قطر الدوامات المحيطية مئات أو ألف كيلومتر، وتشابه حركة الهواء الدائرية في الغلاف الجوي ويمكنها حمل المياه الباردة والدافئة.

وأطلق على الدوامات اسم “حلقة الدخان” وهي عبارة عن دوامات مرتبطة تدور في اتجاهات متعاكسة، وتبلغ سرعتها 10 أضعاف سرعة الدوامات المحيطية العادية، ولا تزال أسباب هذه الظاهرة غير معروفة.

وتم الكشف عن “حلقات الدخان” باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عن مستوى سطح البحر ودرجة حرارة المياه السطحية، وراقب الباحثون الدوامات التوأم في بحر تسمان قبالة سواحل استراليا وجنوب المحيط الأطلسي.

ويمكن لهذه الحلقات الاستمرار لمدة 6 أشهر قبل أن تتفكك إلى عدة حلقات أصغر، وعلى الرغم من أن الدوامات المحيطية تتحرك في الغالب من الشرق إلى الغرب، إلا أن حلقات الدخان تتحرك نحو الشرق.