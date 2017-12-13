المملكة والإمارات تعملان على إصدار عملة رقمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

المملكة والإمارات تعملان على إصدار عملة رقمية

المملكة والإمارات تعملان على إصدار عملة رقمية
0

تواصل – فريق التحرير:

تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على إصدار عملة رقمية للمعاملات عبر الحدود بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، القول إن “بلاده تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين”.

وأوضح “المنصوري” أنه “ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها عملة ستحل محل عملة معينة لكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع”.

وأشار المسؤول الإماراتي، إلى أن العملة الرقمية المزمع إصدارها تعد في إطار العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية الوطنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبراء: عملة «البيتكوين» مقامرة.. وقد تخسر كل ما تملك دون استرجاع

خبراء: عملة «البيتكوين» مقامرة.. وقد تخسر كل ما تملك دون استرجاع

الكشف عن هوية مبتكر عملة «البيتكوين» الإلكترونية

الكشف عن هوية مبتكر عملة «البيتكوين» الإلكترونية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>