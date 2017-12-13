المملكة والإمارات تعملان على إصدار عملة رقمية

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تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على إصدار عملة رقمية للمعاملات عبر الحدود بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، القول إن “بلاده تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين”.

وأوضح “المنصوري” أنه “ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها عملة ستحل محل عملة معينة لكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع”.

وأشار المسؤول الإماراتي، إلى أن العملة الرقمية المزمع إصدارها تعد في إطار العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية الوطنية.