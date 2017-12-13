«واشنطن بوست»: الآن ظهرت محدودية النفوذ السياسي لـ«ترامب»

تواصل – سامر محمد:

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن خسارة الجمهوري “روي مور” في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ألاباما قبل ساعات، تمثل ضربة مدمرة وانتكاسة للحزب الجمهوري وهزيمة مهينة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خسارة “مور” في تلك الولاية الداعمة للحزب الجمهوري أمام المرشح الديمقراطي “دوج جونز” الذي أصبح أول مرشح ديمقراطي ينتخب لمجلس الشيوخ من ألاباما منذ 1992م، أظهرت مدى التأثير المتزايد للاتهامات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي التي تواجه “مور” على توجهات الناخبين، فضلا عن محدودية النفوذ السياسي لـ”ترامب”.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعادة الديمقراطيين بفوز “جونز” تأتي بعد عام من هزيمة “هيلاري كلينتون” أمام “ترامب”، كما أن فوز “جونز” أعطى الحزب الديمقراطي الأمل في انتخابات العام المقبل، مع تقلص هامش الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري مع دخول العام الثاني في حكم “ترامب”.