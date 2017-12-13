«مشي 30 دقيقة» يومياً.. يمنح جسمك 20 فائدة لن تصدقها

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تعد رياضة المشي من أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها الإنسان بشكل يومي، فهي تحرك جميع عضلات الجسم؛ حيث يستخدم الإنسان قدميه بشكل رئيسي أثناء السير، وتعمل تلقائياً العضلات الأخرى.

حساب “Sport England” على موقع “تويتر” نقل عن أطباء بريطانيين 20 فائدة للمشي لمدة 30 دقيقة يومياً، والتي جاءت كالآتي:

1- الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- الحفاظ على الوزن.

3- الحماية من الضغوط النفسية.

4- رفع مستوى الطاقة.

5- يساعد على تعديل المزاج.

6- يعمل على ضخ الدم لأنحاء الجسم.

7- يقي من السمنة.

8- تخفيف التوتر.

9- يعمل على زيادة كفاءة الرئتين.

10- يمد الجسم بفيتامين د.

11- يقي من خطر الإصابة بالسرطان.

12- يساعد على تحسين جودة النوم.

13- يعزز من الاهتمام بالنفس.

14- الاتزان والتوافق العضلي.

15- يحسن من جودة الحياة.

16- يقي من الإصابة بالسكري.

17- يعزز من إبداع الفرد.

18- يقوي العظام والعضلات.

19- ينظم ضغط الدم.

20- يساعد على تقوية المناعة.