«مشي 30 دقيقة» يومياً.. يمنح جسمك 20 فائدة لن تصدقها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

«مشي 30 دقيقة» يومياً.. يمنح جسمك 20 فائدة لن تصدقها

«مشي 30 دقيقة» يومياً.. يمنح جسمك 20 فائدة لن تصدقها
0

تواصل – فريق التحرير:

تعد رياضة المشي من أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها الإنسان بشكل يومي، فهي تحرك جميع عضلات الجسم؛ حيث يستخدم الإنسان قدميه بشكل رئيسي أثناء السير، وتعمل تلقائياً العضلات الأخرى.

حساب “Sport England” على موقع “تويتر” نقل عن أطباء بريطانيين 20 فائدة للمشي لمدة 30 دقيقة يومياً، والتي جاءت كالآتي:

1- الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.
2- الحفاظ على الوزن.
3- الحماية من الضغوط النفسية.
4- رفع مستوى الطاقة.
5- يساعد على تعديل المزاج.
6- يعمل على ضخ الدم لأنحاء الجسم.
7- يقي من السمنة.
8- تخفيف التوتر.
9- يعمل على زيادة كفاءة الرئتين.
10- يمد الجسم بفيتامين د.
11- يقي من خطر الإصابة بالسرطان.
12- يساعد على تحسين جودة النوم.
13- يعزز من الاهتمام بالنفس.
14- الاتزان والتوافق العضلي.
15- يحسن من جودة الحياة.
16- يقي من الإصابة بالسكري.
17- يعزز من إبداع الفرد.
18- يقوي العظام والعضلات.
19- ينظم ضغط الدم.
20- يساعد على تقوية المناعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النمر» يوضح العلاقة بين البرد الشديد وارتفاع ضغط الدم

«النمر» يوضح العلاقة بين البرد الشديد وارتفاع ضغط الدم

كيف تدمر «الدهون» الجسم؟

كيف تدمر «الدهون» الجسم؟

الكمية الآمنة من «السكر الأبيض» لتجنُّب الإصابة بـ«السكري»

الكمية الآمنة من «السكر الأبيض» لتجنُّب الإصابة بـ«السكري»

أطعمة تنظّف الجسم من آثار التبغ

أطعمة تنظّف الجسم من آثار التبغ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>