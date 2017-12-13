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«تطوير» تطرح شروط ومواصفات الدخول في مشروع «نقل المعلمات»

«تطوير» تطرح شروط ومواصفات الدخول في مشروع «نقل المعلمات»
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تواصل – الرياض

طرحت شركة “تطوير” لخدمات النقل التعليمي شروط ومواصفات حافلات النقل والسائقين على المستثمرين، لدخول مشروع وسائل النقل لمعلمات التعليم العام الذي أعلنته الشركة مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الشركة مع الشركات والمستثمرين الراغبين بالدخول في منافسة تنفيذ المشروع، وذلك لإطلاعهم على كافة تفاصيل وشروط المشروع الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تضمن سلامة المعلمات من مختلف المناطق اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه.

وأوضحت الشركة أنها طرحت المشروع لينطلق خلال الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف متتالية، فيما تضمن العقد الشروط والمواصفات الخاصة بتأمين المستثمر الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع.

وألزمت الشركة المتعهد بتطبيق شروط عدة، أبرزها تأمين حافلات جديدة لا يزيد تاريخ صنعها على ثلاث سنوات، ومطابقة لأحدث معايير الأمن والسلامة ومزودة بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لمراقبة أداء الحافلة، إضافة إلى توفير كوادر بشرية من ذوي الكفاءة، وأن يقتصر العمل على المواطنين بنسبة 100%.

يذكر أن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في شهر سبتمبر الماضي، 62 مساراً للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهرياً.

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