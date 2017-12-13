«المرور»: الأنظمة المرورية ستُطبَّق على النساء والرجال على حد سواء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

«المرور»: الأنظمة المرورية ستُطبَّق على النساء والرجال على حد سواء

«المرور»: الأنظمة المرورية ستُطبَّق على النساء والرجال على حد سواء
0

تواصل- فريق التحرير:

أسندت وزارة الداخلية، مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حجز قائدة المركبة المخالفة في أحد دور الرعاية الاجتماعية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، العميد محمد البسامي، إن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال، على حد سواء، في حين يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات لرفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، إذ إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كيلومتراً في الساعة، مضيفا “أن المرور أدخل تقنيات جديدة تقوم برصد السرعات على ستة مسارات”.

جاء ذلك خلال ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع، الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و«أرامكو» السعودية، وأمانة المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التعليم، ووزارة النقل، بشعار: «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»

وأضاف البسامي، أن “من الخطوات الرئيسة التي وضعتها المرور في خطتها هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، وأيضاً التوسع في برنامج «ساهر» وضبط الإشارات المرورية، والتقليل من تجاوزات السرعة، من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال، مؤكداً أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث”.

وتابع، أن “المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه، بما فيه تغليظ العقوبات المؤثرة في السلامة العامة”، مشيراً إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه إلى الجهات التشريعية، ثم يبدأ تنفيذه فوراً، وفي القريب العاجل.

وأشار إلى أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توافرت أربعة شروط، منها: أن يكون بين الدولتين اتفاق ثنائي في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها بعد التأكد من صلاحية الرخصة والمصوغات النظامية عليها، والتأكد من عدم تزوير الرخصة، والتأكد من صاحبة المركبة أنها قادرة على القيادة، ثم تستبدل فوراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية

«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية

إذا غاب «ساهر».. كم مرة يقطع السائقون الإشارة؟ (فيديو)

إذا غاب «ساهر».. كم مرة يقطع السائقون الإشارة؟ (فيديو)

«المرور» تواصل حملاتها لضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات

«المرور» تواصل حملاتها لضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات

«المرور»: لا تفويض قيادة بين المقيمين إلا في حال

«المرور»: لا تفويض قيادة بين المقيمين إلا في حال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>