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ضبط مصنع خمر متكامل يديره رجل وامرأة بجازان (صور)

ضبط مصنع خمر متكامل يديره رجل وامرأة بجازان (صور)
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تواصل – علي آل هاشم:

قادت يقظة رجال الأمن بدوريات جازان إلى ضبط مصنع خمور متكامل بإحدى المزارع القريبة من قرية “بخشة”.

وفي التفاصيل، أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بواجبها الميداني المعتاد، اشتبهت بوافد من جنسية إفريقية، وعند مشاهدته للدورية قام بالفرار تجاه إحدى المزارع والتواري عن الأنظار، لتتم متابعته والاقتراب أكثر من المزرعة، لاحظ رجال الأمن انبعاث رائحة قوية من الموقع، فتم طلب التعزيزات ومداهمة الموقع؛ مما أسفر عن كشف مصنع متكامل للخمور عثر به على ١٢ برميلاً و١٢ كيساً مليئة بمادة العرق المسكر وجاهزة للترويج.

وتم القبض على رجل وامرأة كان يديران المصنع والتحفظ عليهما رفق المضبوطات، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

    

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