68 متحدثاً عالمياً ومحلياً يناقشون أمراض العمود الفقري بالرياض

تواصل – الرياض

تشهد مدينة الرياض، فعاليات المؤتمر السنوي الأول للجمعية السعودية للعمود، خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، حيث يرفع المؤتمر شعار «نحو التميز في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري».

ووفقاً لـ”الرياض” فإن المؤتمر سيعقد تحت رعاية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بفندق “برج رفال كمبينسكي” على مدى ثلاثة أيام، وبحضور 68 متحدثاً عالمياً ومحلياً.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر مستجدات طرق تشخيص وعلاج مشاكل العمود الفقري المختلفة من جميع التخصصات المعنية بعلاج أمراض العمود الفقري، بالإضافة إلى جلسات خاصة بتبادل الخبرات في تحديات علاج العمود الفقري، خاصة إصابات الحبل الشوكي.

وبحسب الدكتور سامي العيسى رئيس الجمعية السعودية للعمود الفقري ورئيس المؤتمر، فأن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التميز في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري، وإلى مناقشة مستجدات علاج مشاكل العمود الفقري ومناقشة الأوراق البحثية المقدمة المحلية منها والدولية.

كما أشار العيسى إلى مشاركة جمعيات دولية مثل الجمعية الأمريكية للعمود الفقري «NAAS» وجمعية «AO Spine» العالمية، وجمعيات محلية مثل الجمعية السعودية للمخ والأعصاب، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي في فعاليات المؤتمر.

وأكد أن يوم (السبت) 16 ديسمبر، وهو اليوم الذي يسبق المؤتمر، ستقوم الجمعية بحملة تثقيف صحي بأمراض وعلاج العمود الفقري، مصاحبة للمؤتمر في ثلاثة مراكز طبية بالرياض، هي مدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.