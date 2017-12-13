تعليم تبوك: غداً آخر موعد للتقديم على الـ28 وظيفة الشاغرة

تواصل – واس

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أن غداً هو آخر موعد للتقديم على 28 وظيفة شاغرة بتعليم المنطقة على لائحة المستخدمين التي سبق الإعلان عنها.

وأفاد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك أحمد المشهوري أن الشروط المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع القدرة على القيام بمهام الوظيفة، وإجادة القراءة والكتابة، وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة، بالإضافة إلى الخبرات السابقة والمؤهلات إن وجدت، وأن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت واجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة ما بين سن 25 ـ 50 عاماً، ووظائف حراس المدارس لا يقل عن الـ30 عاماً، وأن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.

وأوضح المشهوري أن التقديم سيكون إلكترونياً ولن يتم استلام الملفات الورقية عبر موقع الإدارة علىالرابط الإلكتروني من هنا