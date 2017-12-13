بحيرة تُصدر أصواتاً مرعبة (فيديو)

تواصل – وكالات:

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلته مصورة في جبال ألتاي، يظهر أصواتاً غريبة أثناء المشي على بحيرة متجمدة.

وقالت المصورة التي نشرت المقطع إنها شعرت بالخوف في المرة الأولى عند سماع الأصوات الغريبة في منتصف الليل أثناء تصوير النجوم في بحيرة في سيبيريا.

وأوضحت -بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطاني- أنها اكتشفت أن الأصوات قادمة من البحيرة في وضح النهار، ولفتت إلى أن الصوت كان هادئاً لكن يمكن سماعه، ويشبه إلى حد كبير أصوات الحيتان، إلا أن الخبراء قالوا إن صوت البحيرة المجمدة ناتج عن تمدد الجليد وتقلصه.