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السبب الحقيقي لـ«تشقق الجلد» حول الأظافر.. وكيفية العلاج

السبب الحقيقي لـ«تشقق الجلد» حول الأظافر.. وكيفية العلاج
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تواصل – فريق التحرير:

تشقق الجلد حول الأظافر أو “الكيوتيكل” يعتبر من المشاكل التي يتعرض لها الفرد بشكل عام وخاصة في فصل الشتاء، حيث تؤدي إلى إظهار الأظافر بصورة سيئة ومزعجة، وبالتالي تسبب الحرج والخجل لدى بعض الأفراد.

ويسود اعتقاد شائع لدى الجميع أن مشكلة تقشر وتشقق الجلد حول الأظافر هي ناتجة عن نقص الفيتامينات في الجسم؛ الأمر الذي يدفع الشخص الذي يعاني منها إلى الاعتماد على الأدوية التي تحتوي على مكملات فيتامينات والتي لا تجدي.

السبب والعلاج

وحول هذا الأمر، أوضح الدكتور مانع الحربي، استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية والتجميل، أن مشكلة تقشر وتشقق الجلد حول الأظافر لا علاقة له إطلاقاً بنقص الفيتامينات في الجسم.

وكتب “الحربي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن “هذه التشققات والقشور تحصل بسبب الجفاف، ولا علاقة لها بنقص الفيتامينات، وأفضل مرطب لها هو الكريمات التي تحتوي على يوريا 10%”.

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