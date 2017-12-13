كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

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نشر الموقع الرسمي لـ«حساب المواطن»، إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة، والتي طرحها المواطنون عن البرنامج، ومن بين هذه الأسئلة:

من يستطيع التسجيل في البرنامج ؟

لابد أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط التالية ليتمكن من التسجيل:

مستوفيا لتعريف رب الأسرة. مستوفيا لشرط الجنسية.

ويعتبر المتقدم ربا للأسرة إذا كان:

شخصا مستقلا بسكن خاص سواء كان ذكرا أو أنثى شخصا يعول تابعين سواء كانوا أقاربا من الدرجة الأولى(كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)

ويعتبر المتقدم مستوفيًا لشرط الجنسية إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات التالية:

سعوديًا. حاملا لبطاقة تنقل.

من هم التابعين الذين يمكن لرب الأسرة إضافتهم أثناء التسجيل ؟

يستطيع رب الأسرة المتقدم إضافة جميع التابعين الذين يعولهم والذين يسكنون معه في نفس المسكن وهم:

1.الأقارب من الدرجة الأولى ( كالزوج أو الزوجة والأبناء).

2.التابع المعال قانونيا: وهم التابعين الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو إعالتهم أو احتضانهم (كالوالدين والإخوة والتابع المعال)

كيف يُعرف البرنامج رب الأسرة؟

هو الشخص المستقل في المسكن أو الذي يعول أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأبناء) أو الذي يعول تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المعال). وقد يكون رب الأسرة ذكرا أو أنثى.

هل يتم تعويضي عن فترة الاعتراض ؟ وكم المدة؟

نعم، في حال تقديم الاعتراض وقبوله، وذلك بأثر رجعي لا يتجاوز خمسة أشهر

لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه بدلاً من تقديمه للمواطنين بتحويل نقدي؟

توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه، ومن ضمنهم ذوي الدخل المرتفع. كما أدى إلى التعامل مع جميع فئات المستهلكين بنفس الطريقة من غير تمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع. كما أدى إلى إفراط بعض المستهلكين في استهلاك المنتجات المقدمة، لذلك وبهدف إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة. سيتم تقديم دعم نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين. حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالميًا لتشجيع الموازنة والادخار.

هل سيشمل البرنامج الأسر غير السعودية؟

نعم، حيث يستفيد من البرنامج حاملي بطاقات التنقل، والزوج والأبناء غير السعوديين للمواطنة السعودية ، وكذلك الزوجة غير السعودية للمواطن السعودي.

هل سيغطي مقدار الدعم المقدم من البرنامج تكاليف منتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وضريبة القيمة المضافة على المستفيدين؟

سيغطي الزيادة في تكاليف المنتجات والخدمات الأساسية الشهرية المتوقعة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية. ويشمل ذلك التكاليف الناتجة من ضريبة القيمة المضافة لجميع سلع الأغذية والمشروبات، وكذلك الزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة، مع الأخذ بمعايير استهلاك محددة. ولن يغطي مقدار الدعم تكلفة فاتورة الكهرباء والبنزين الإجمالية على المستفيد.

من في الأسرة سوف يحصل على مبلغ الدعم؟

سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على مبلغ الدعم .

هل جميع الاسر السعودية على اختلاف دخلهم الشهري مشمولين بالبرنامج؟

سيشمل الدعم من تنطبق عليه شروط وسياسات البرنامج وسيركز البرنامج على الاسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

لماذا يتم احتساب إجمالي دخل الأسرة وليس رب الأسرة فقط؟

سيصل مبلغ الدعم لرب الأسرة فقط، كونه عائل الأسرة. ولكن عند تقييم حالة الأسرة الاقتصادية ومقارنتها بالأسر الأخرى، يجب أن يتم النظر في دخل التابعين لتحقيق أعلى مستويات العدالة في المقارنة. نظراً لأن وجود تابع ذي دخل في الأسرة يؤثر بشكل إيجابي على حالة الأسرة الاقتصادية ككل، بغض النظر عن مستوى مشاركة هذا التابع في النفقات والتكاليف.

هل يشمل برنامج حساب المواطن المستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي؟

نعم، سيشمل برنامج حساب المواطن جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

هل يلغي برنامج حساب المواطن دعم “حافز” و “الضمان الاجتماعي”؟

لا يلغي برنامج حساب المواطن برنامج حافز ولا الضمان الاجتماع، والاستفادة من أي من هذه البرامج لا يؤثر على الاستفادة من برنامج حساب المواطن.

كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟

يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية و المشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة، مع الأخذ بمعايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء). وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لقيمة الدعم الأنسب، وآليات احتسابه. كما سيتم مراقبة مقدار الدعم بشكل مستمر ومراجعته والتحقق من كفايته لتغطية أثر الإصلاحات الاقتصادية.

ما الفرق بين برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي؟

هما برنامجان منفصلان. فبرنامج الضمان الاجتماعي يقدم المعاشات والبرامج المساندة للمستفيدين والمستفيدات وهم ( المطلقات، والأيتام، والأرامل، والعجزة، وأسر السجناء، والمعلقات، والمهجورات، ومن لا عائل له ).بينما برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين. استفادة المتقدم من أحد البرنامجين لا تغنيه عن الاستفادة من البرنامج الآخر ولا تؤثر عليه.

هل يعتبر تقديم المستندات متطلبًا إلزاميًا لجميع المتقدمين؟ كيف أعرف ماهي المستندات المطلوب مني تقديمها؟

سوف يطلب من بعض المتقدمين حسب حالتهم الاجتماعية ونوع التابعين المضافين -إن وجدوا- تقديم مستندات معينة والتي سيتم إيضاحها في صفحة بيانات التابعين الموجودة في طلب التقديم.

هل يمكنني التسجيل عبر المكاتب؟

لا، لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم، وتقتصر قنوات التقديم على البوابة الالكترونية التي توفر جميع خدمات برنامج حساب المواطن. أما في حالة وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوي فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على الرقم 19912 .

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ لو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول دورة دفع لمبالغ الدعم؟

تم فتح باب التسجيل في 14 جمادى الأولى الموافق 1 فبراير 2017 وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، لكن التسجيل مبكرا يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من مبالغ الدعم خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقا.

هل يمكن للعاطلين عن العمل، والموظفين ،والعسكريين، والمتقاعدين التقديم على البرنامج؟

نعم، فلا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

هل يشمل البرنامج غير المتزوج الذي يعيل والدته وأخواته؟

يستطيع غير المتزوج المعيل لأفراد أسرته التقديم على البرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له، بشرط توفير جميع المستندات.

هل يمكن لغير المتزوج التسجيل في البرنامج؟

يستطيع غير المتزوج التسجيل في البرنامج إذا كان مستوفيا لتعريف رب الأسرة بأن يكون:

1- شخصًا مستقلاً سواء كان ذكرا أو أنثى.

أو

2- شخصًا يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)

ماهي العقارات التي يتم الافصاح عنها؟

جميع انواع العقارات والأراضي

هل يتم الإفصاح عن العقارات غير المسجلة بصك ؟وكيف ؟وهل يتم الإفصاح عن العقارات للتابعين ؟

نعم، يتم الافصاح عن العقارات المسجلة برقم صك من وزارة العدل ويكون الافصاح لرب الأسرة وليس التابعين

هل يتم الإفصاح عن العقارات الناتجة عن الإرث الذي لم يتم توزيعه على الورثة؟

لا، لا يتم تسجيله لأنه لم ينتقل للورثة بعد.

هل يتم الإفصاح عن العقارات التي لها عوائد مالية فقط ؟

يتم الإفصاح عن جميع العقارات سواء ذات عوائد او بدون عوائد مالية , وإذا كان هناك عوائد مالية يتم الإفصاح عنه في الدخل

ماهي أنواع الدخل على بوابة حساب المواطن ؟

راتب شهري : هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص او القطاع الحكومي او العسكري أو قطاع غير ربحي . ويجب على المتقدم ادخال إجمالي الراتب متضمناً البدلات والعلاوات وقبل اي خصم للأقساط .

راتب تقاعدي : سواء من القطاع الخاص او القطاع الحكومي او العسكري .

النشاط التجاري : وهي للعوائد الناتجة من الانشطة التجارية –الاستثمارات المالية-عوائد الاصول العقارية –عوائد الاعمال الحرة .

غير ذلك : هو اي دخل من اي مصادر اخرى كبرامج الدعم الحكومية مثل الخراج والمناخ والمقررات النسوية أو أي مصدر اخر يمكن تحديده نصاً عند اخيار مصدر الدخل «غير ذلك» مثل مكافآت الطلاب ومكافآت اعضاء المجالس البلدية ..الخ

برنامج دعم حكومي

مخصص من برنامج حافز

مخصص من برنامج ساند

ما لذي يجب مراعاته عند الافصاح عن الدخل ؟

تقديم معلومات الدخل للأسرة شاملا التابعين ان وجد .

الإفصاح عن جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر بحيث يمكن اضافة اكثر من نوع .

إدخال قيمة الدخل شاملا كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم أو أحد تابعيه قروض .

يجب على المتقدم الافصاح عن جميع انواع الدخل ويتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجميع البيانات ومقارنتها بما يتم الافصاح عنه

كيف يتم الإفصاح عن الدخل غير الثابت « المتذبذب»؟

يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهر لهذا الدخل.

هل هناك استثناء في حساب الدخل؟

نعم، ويشمل ذلك حالتين:

الهبات والمساعدات والصدقات التي لا تصرف بشكل ثابت. المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث –لا سمح الله-.

هل يتم تعويضي عن فترة الاعتراض ؟ وكم المدة؟

لماذا أنشئ برنامج حساب المواطن؟

ما هو برنامج حساب المواطن؟

لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه بدلاً من تقديمه للمواطنين بتحويل نقدي؟

هل سيشمل البرنامج الأسر غير السعودية؟

نعم، حيث يستفيد من البرنامج حاملي بطاقات التنقل، والزوج والأبناء غير السعوديين للمواطنة السعودية ، وكذلك الزوجة غير السعودية للمواطن السعودي.

من هم حاملي بطاقات التنقل؟

هم الأفراد المقيمون في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات جنسية وقامت المملكة بمنحهم بطاقة إثبات هوية يطلق عليها بطاقة التنقل.

هل تم إقرار سياسة البرنامج؟

هل سيغطي مقدار الدعم المقدم من البرنامج تكاليف منتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وضريبة القيمة المضافة على المستفيدين؟

من في الأسرة سوف يحصل على مبلغ الدعم؟

سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على مبلغ الدعم .

هل جميع الاسر السعودية على اختلاف دخلهم الشهري مشمولين بالبرنامج؟

سيشمل الدعم من تنطبق عليه شروط وسياسات البرنامج وسيركز البرنامج على الاسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

ما هو تعريف الأسرة؟ ولماذا يتم تقديم مبالغ الدعم للأسر فقط؟

تعرف الأسرة في برنامج حساب المواطن بأنها فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد الذين تربطهم برب الأسرة صلة قرابة من الدرجة الأولى (كالزوج والزوجة والأبناء) أو مجموعة من الأفراد الذين يقوم رب الأسرة بإعالتهم قانونيا (كالوالدين والإخوان والتابعين والمعالين) ويقطنون في مسكن واحد. وقد تم اختيار تقديم مبالغ الدعم للأسرة بدلا من الفرد نظرا لطبيعة المجتمع السعودي القائم على اعتبار الأسرة المكون الرئيسي في المجتمع.

هل يمكن للعاطلين عن العمل، والموظفين ،والعسكريين، والمتقاعدين التقديم على البرنامج؟

نعم، فلا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

هل يشمل البرنامج غير المتزوج الذي يعيل والدته وأخواته؟

يستطيع غير المتزوج المعيل لأفراد أسرته التقديم على البرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له، بشرط توفير جميع المستندات.

هل يمكن لغير المتزوج التسجيل في البرنامج؟

يستطيع غير المتزوج التسجيل في البرنامج إذا كان مستوفيا لتعريف رب الأسرة بأن يكون:

1- شخصًا مستقلاً سواء كان ذكرا أو أنثى.

أو

2- شخصًا يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)

ماهي العقارات التي يتم الافصاح عنها؟

جميع انواع العقارات والأراضي

هل يتم الإفصاح عن العقارات غير المسجلة بصك ؟وكيف ؟وهل يتم الإفصاح عن العقارات للتابعين ؟

نعم، يتم الافصاح عن العقارات المسجلة برقم صك من وزارة العدل ويكون الافصاح لرب الأسرة وليس التابعين

هل يتم الإفصاح عن العقارات الناتجة عن الإرث الذي لم يتم توزيعه على الورثة؟

لا، لا يتم تسجيله لأنه لم ينتقل للورثة بعد.

هل يتم الإفصاح عن العقارات التي لها عوائد مالية فقط ؟

يتم الإفصاح عن جميع العقارات سواء ذات عوائد او بدون عوائد مالية , وإذا كان هناك عوائد مالية يتم الإفصاح عنه في الدخل

ماهي أنواع الدخل على بوابة حساب المواطن ؟

راتب شهري : هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص او القطاع الحكومي او العسكري أو قطاع غير ربحي . ويجب على المتقدم ادخال إجمالي الراتب متضمناً البدلات والعلاوات وقبل اي خصم للأقساط .

راتب تقاعدي : سواء من القطاع الخاص او القطاع الحكومي او العسكري .

النشاط التجاري : وهي للعوائد الناتجة من الانشطة التجارية –الاستثمارات المالية-عوائد الاصول العقارية –عوائد الاعمال الحرة .

غير ذلك : هو اي دخل من اي مصادر اخرى كبرامج الدعم الحكومية مثل الخراج والمناخ والمقررات النسوية أو أي مصدر اخر يمكن تحديده نصاً عند اخيار مصدر الدخل «غير ذلك» مثل مكافآت الطلاب ومكافآت اعضاء المجالس البلدية ..الخ

برنامج دعم حكومي

مخصص من برنامج حافز

مخصص من برنامج ساند

كيف يتم الإفصاح عن الدخل غير الثابت « المتذبذب»؟

يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهر لهذا الدخل.

هل هناك استثناء في حساب الدخل؟

نعم، ويشمل ذلك حالتين:

الهبات والمساعدات والصدقات التي لا تصرف بشكل ثابت. المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث –لا سمح الله-.

هل بالإمكان تعديل الدخل بعد الافصاح ؟

نعم، يمكن للمستفيد تحديث بيانات الدخل في حال حدث أي تغير عليها.

من لديه دخل من اوقاف موقوفة عليهم عينية او مالية هل يتم الافصاح؟

نعم يجب الافصاح عن الدخل.

من لديه دخل من وظيفة غير مسجلة في القطاع الحكومي أو الخاص او موظفي القطاع غير الربحي ” الجمعيات والمؤسسات الخيرية” هل يتم الإفصاح عنه؟

نعم، يجب على المتقدم الإفصاح عن هذا الدخل.

هل المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانهم التسجيل في البرنامج ؟

نعم، يمكنهم التسجيل في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

هل يستطيع الزوج إضافة أكثر من زوجة؟

نعم، على المستفيد إضافة جميع الزوجات كتابعات للزوج.

هل المسجلون بالتأهيل الشامل يحق لهم التسجيل؟

مستفيدو التأهيل الشامل لهم حالتان.

الحالة الأولى: إذا كان المستفيد مقيماً في أحد مراكز التأهيل الشامل، ففي هذه الحالة لا يستطيع التقديم للبرنامج.

الحالة الثانية: إذا كان المستفيد غير مقيم في مراكز التأهيل الشامل، وفي هذه الحالة يحق له التقدم للبرنامج.

هل يمكن إضافة أيتام يسكنون مع زوجة والدهم الثانية وهم «غير مستفيدين من الضمان»؟

نعم، يمكن اضافتهم كتابعين معالين مع زوجة والدهم.

هل راتب الزوجة يتم احتسابه من ضمن الدخل؟

يجب الافصاح عن دخل جميع أفراد الأسرة بما فيهم التابعين من زوجة وأبناء

هل من يسكن في سكن حكومي ( إسكان عسكري ) مؤهل للتسجيل؟

نعم هو مؤهل للتسجيل حسب شروط البرنامج ويقوم باختيار «سكن حكومي» في خانة حالة السكن

هل يحق للمبتعث التسجيل في البرنامج؟

نعم، يحق له التسجيل

ماذا لو كنت غير مؤهل، ماذا سيقدم لي البرنامج؟

لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجدداً في حال تم رفض الطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور نتائج الأهلية وذلك لإعادة النظر في ملف المتقدم ودراسته.

كيف يتم احتساب استحقاق الأسرة؟ وكيف سيتم التحقق من دخل الأسرة؟

هنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري.

وتعتمد على عدد افراد الاسرة وأعمارهم و مجموع دخل الأسرة.

ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

هل يحق لزوجة المواطن غير السعودية الاستفادة من برنامج حساب المواطن؟

نعم، تضاف الزوجة غير السعودية كتابع للمستفيد الرئيسي وهو الزوج المواطن، وتستفيد من البرنامج في حال انطبقت عليها شروط الأهلية

ماهي المدة التي يمكنني فيها الاعتراض على نتيجة الأهلية؟ وهل سيتم تعويضي؟

نعم، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض المستفيد عن الفترة الماضية بأثر رجعي أقصاه 5 أشهر.

هل أستطيع حذف أحد التابعين لي المؤثرين على قيمة الدعم؟ وماذا يترتب على ذلك؟

يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم وتابعيهم بشكل صحيح حتى لا يتعارض مع التعهد الموافق عليه عند تقديم الطلب.

أنا مؤهل ولكن قيمة استحقاقي صفر. لماذا؟

يخضع الاستحقاق إلى تركيبة الأسرة والدخل الشهري.

كيف أتعرف على مبلغ الدعم المستحق قبل الحصول عليه؟

يوفر البرنامج امكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ما هو شكل الدعم الذي سوف يقدم في برنامج حساب المواطن؟

يصرف الدعم بشكل نقدي، حيث يحول مباشرة إلى حساب المستحق.

ماهي معايير الاستهلاك للوقود والكهرباء التي تم استخدامها لتحديد قيمة الدعم؟

تم تحديد قيم الدعم بناءً على معايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لمعايير محددة بعد النظر في:

دراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر السعودية في فصلي الصيف والشتاء في جميع مناطق المملكة، وقد تم الأخذ بمتوسط الاستهلاك في فصل الصيف كأساس للدعم.

دراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسط الاستهلاك كأساس للدعم.

كيف أتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

من خلال الدخول على حسابك في البوابة الالكترونية يمكنك تقديم الاعتراض من صفحة إدارة الحساب بالضغط على ايقونة الاعتراض المقابلة لسبب عدم الاهلية.

في حال كنت مؤهلاً وغير مستحق للدعم حاليًا، هل من الممكن الاستفادة من البرنامج لاحقًا؟

نعم من الممكن، حيث يراعي البرنامج أي تغير في حالة المستفيد، كما ويتم مراجعة معايير الأهلية والاستحقاق بشكل دوري.

هل يحق للبنك الاستقطاع من مبلغ الدعم المودع في حسابي لأي سبب؟

المبلغ المودع من حساب المواطن لا يحق الاستقطاع منه، وفي حال حدوث ذلك لأي سبب كان يمكنك التواصل مع مركز خدمة العملاء في بنكك لإرجاع المبلغ المستقطع.

لا يوجد لدي حساب بنكي فعال ماذا أفعل؟

يجب على أي مستفيد وجود حساب بنكي باسمه مع التأكد من فعالية الحساب.

رب الأسرة المتقدم توفي كيف لنا أنا نستفيد من الدعم؟

يمكن للأم التسجيل وإضافة الأبناء مع إرفاق صك الإعالة.

في حال لم أستلم المبلغ بالرغم من استحقاقي فماذا أفعل؟

بعد التأكد من الحساب البنكي الخاص بالمستفيد بأن المبلغ لم يتم إيداعه وتم التواصل مع البنك ولم يتم حل المشكلة، يمكنكم الدخول إلى البوابة ورفع شكوى مع إرفاق كشف حساب صادر من البنك.