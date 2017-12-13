غداً.. ندوة علمية عن «خطر الحوثيين وبيان فساد معتقدهم» بالرياض

تواصل – الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، ندوة علمية بعنوان: (خطر الحوثيين وبيان فساد معتقدهم), يوم غدٍ الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري 1439هــ ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، وذلك بعد صلاة المغرب.

ويشارك في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي, وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني.

وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع (periscope.tv/dawazizia).