العمليات الأمنية: سقوط من الدور الرابع في جدة وحريق مبنى بأجياد وانقلاب مركبتين

تواصل – الرياض:

أصيب شخص سقط من الدور الرابع في عمارة بحي المحمدية بجدة، صباح اليوم، وباشرت الجهات المختصة الحادث، طبقاً للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

كما أصيب ثلاثة أشخاص إثر انقلاب مركبة بطريق الهدا في الطائف، بسبب السرعة العالية وفقدان السيطرة على المركبة.

وانقلبت مركبة وسقطت في منحدر بالعاصمة المقدسة، بسبب السرعة العالية وفقدان السيطرة على المركبة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

وفي حي أجياد المصافي بمكة المكرمة، اندلع حريق بغرفة بالدور الثاني في عمارة من ثلاثة أدوار، بسبب التماس كهربائي، وباشرت الجهات المختصة الحادث ولا إصابات.