العمليات الأمنية: سقوط من الدور الرابع في جدة وحريق مبنى بأجياد وانقلاب مركبتين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

العمليات الأمنية: سقوط من الدور الرابع في جدة وحريق مبنى بأجياد وانقلاب مركبتين

العمليات الأمنية: سقوط من الدور الرابع في جدة وحريق مبنى بأجياد وانقلاب مركبتين
0

تواصل – الرياض:

أصيب شخص سقط من الدور الرابع في عمارة بحي المحمدية بجدة، صباح اليوم، وباشرت الجهات المختصة الحادث، طبقاً للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

كما أصيب ثلاثة أشخاص إثر انقلاب مركبة بطريق الهدا في الطائف، بسبب السرعة العالية وفقدان السيطرة على المركبة.

وانقلبت مركبة وسقطت في منحدر بالعاصمة المقدسة، بسبب السرعة العالية وفقدان السيطرة على المركبة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

وفي حي أجياد المصافي بمكة المكرمة، اندلع حريق بغرفة بالدور الثاني في عمارة من ثلاثة أدوار، بسبب التماس كهربائي، وباشرت الجهات المختصة الحادث ولا إصابات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إخماد حريق بـ«وادي الأديرع» في حائل (صور)

إخماد حريق بـ«وادي الأديرع» في حائل (صور)

شاهد.. حريق هائل يلتهم أعلى برج خشبي في آسيا

شاهد.. حريق هائل يلتهم أعلى برج خشبي في آسيا

حريق يلتهم سيارة بالكامل داخل فناء منزل (فيديو)

حريق يلتهم سيارة بالكامل داخل فناء منزل (فيديو)

القطيف.. حريق يلتهم عدداً من السيارات ولا إصابات

القطيف.. حريق يلتهم عدداً من السيارات ولا إصابات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>