غارة صهيونية تستهدف موقعاً لـ«حماس» في غزة

تواصل – وكالات:

شنَّ الجيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، غارةً جويةً على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة؛ رداً – بحسب زعمه- على إطلاق قذيفة يوم الاثنين أول أمس.

من جهته، أعلن مصدر أمني فلسطيني أن “قوات الاحتلال نفذت غارتين جويتين استهدفتا موقع البحرية (التابع لحماس) في غرب خان يونس وأرضاً خالية في شمال شرق خان يونس”.

وأوضح شهود عيان أن “أضراراً كبيرة أحدثها القصف في الموقع الذي خلف حفرة كبيرة، كما أسفر عن تحطم زجاج نوافذ خمسة منازل على الأقل بالقرب من موقع البحرية المستهدفة”.

وأثار قرار الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، موجة إدانات دولية واسعة واحتجاجاً ومواجهات في الأراضي الفلسطينية.