الجيش الباكستاني: فلسطين لدينا لا تَقلّ أهمية عن قضية كشمير

تواصل – وكالات

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء قمر جاويد باجوا: إن القضية الفلسطينية لا تقل أهمية بالنسبة إلى بلاده عن قضية كشمير.

تصريحات “باجوا” جاءت خلال لقاء جمعة بالسفير الفلسطيني لدى باكستان وليد أبو علي، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في إسلام آباد.

ونقل موقع قناة “جيو نيوز” المحلية عن بيان للجيش، أن باجوا قال للسفير الفلسطيني: إن “قضيتي فلسطين وكشمير تحظيان بدعم شعبي وأخلاقي وسياسي لا لبس فيه في باكستان”.

وأضاف “ستواصل باكستان دعم هذا الموقف الذي يستند إلى مبادئ راسخة، بغض النظر عما يسمى بواقع الاحتلال”.

وأوضح البيان أن “أبو علي” شكر القيادة العامة لأركان الجيش الباكستاني لدعم القضية الفلسطينية.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة للكيان الصهيوني إسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما فجر إدانات واحتجاجات متواصلة حول العالم، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر إسلام آباد الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير جزءاً محتلاً من أراضيها؛ ما تسبب باندلاع 3 حروب طاحنة بين البلدين أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.