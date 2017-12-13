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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

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«الاستثمار»: الانتهاء من وضع شروط ترخيص الجامعات العالمية

«الاستثمار»: الانتهاء من وضع شروط ترخيص الجامعات العالمية
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تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور عايض العتيبي، وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، إنه تم الانتهاء من وضع شروط ومتطلبات الترخيص للجامعات العالمية المرموقة بالمملكة، وسيتم قريباً استقبال الطلبات بشكل رسمي.

وأصاف “العتيبي”، عقب مشاركته في منتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو، أنه جرى خلال الفترة الماضية التنسيق مع وزارة التعليم، وتم الاتفاق على آلية إصدار الترخيص ويجري حاليا التحضيرات النهائية للإعلان عن الشروط، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تعمل على رفع جودة مخرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي، في حين تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تنمية القطاعات الواعدة استثمارياً وتمكين الاستثمارات النوعية من دخول السوق بالمملكة.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

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