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قانون جديد لمحاسبة شركات «وسائل التواصل» في بريطانيا

قانون جديد لمحاسبة شركات «وسائل التواصل» في بريطانيا
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تواصل- وكالات:

تعتزم هيئة بريطانية، حثَّ الحكومة على ضرورة فرض غرامات أو الملاحقة القضائية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إخفاقها في إزالة المحتوى العنصري أو المتطرف أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن هيئة مراقبة الأخلاق، التابعة لرئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ستوصي بقوانين لتحويل المسؤولية عن المحتوى غير القانوني إلى شركات الإعلام الاجتماعي.

ومن شأن القوانين المنتظرة إعادة توصيف شركات التواصل الاجتماعي على أنها شركات نشر، وليست منصات غير قادرة على ملايين الرسائل ومقاطع الفيديو.

ولم يحدد تقرير هيئة المعايير، الذي يقدم المشورة لرئيسة الوزراء بشأن المعايير الأخلاقية، العقوبات التي يجب أن توجه للشركات.

لكنّ محامين قالوا إن التشريع قد يعني مقاضاة الشركات التي لم تمتثل للقواعد الجديدة. وتنظر الحكومة بالفعل في مدونة قواعد سلوك قانونية للتعامل مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، يعتزم «واتساب» للتراسل الفوري معالجة الانزعاج الحاصل للأشخاص من كثرة الرسائل التي تصل إليهم من المجموعات، فإن هذه المشكلة ستصبح من الماضي بفضل خاصية جديدة يجربها «واتساب»، وسيطرحها قريبا للعموم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المستخدمين قريباً سيصبح بإمكانهم إرسال «رد خاص» إلى عضو بعينه داخل المجموعة، بدلا من إرسالها بشكل عام وإزعاج الأشخاص غير المهتمين بتلك الرسالة.

وقالت تقارير إعلامية إن خاصية «الرد الخاص» الجديدة هي واحدة من الخصائص التي يجري حاليا اختبارها على تطبيق التراسل.

وقال موقع «وابيتا إنفو» إن الخاصية ظهرت في النسخة التجريبية للتطبيق الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

وذكر الموقع أن «الرد الخاص» سيتيح للمستخدم الرد مباشرة على رسالة ما دون الحاجة إلى مغادرة دردشة المجموعة.

وسيتم الوصول إلى الخاصية من خلال الضغط لفترة طويلة على خيار الرد، وستظهر لك (Reply privately) على قائمة الخيارات.

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