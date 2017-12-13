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مسؤول أممي يحذر من نزوح جديد للاجئين السوريين إلى أوروبا

مسؤول أممي يحذر من نزوح جديد للاجئين السوريين إلى أوروبا
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تواصل – واس

أكد مسؤوول أممي، اليوم، أن اللاجئين السوريين قد يسعون مجدداً للوصول إلى أوروبا في مجموعات إذا لم تستمر برامج المساعدات في خمس دول مجاورة تستضيف معظم اللاجئين.

وأوضح أمين عوض مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريح للصحفيين أن الوكالة تحتاج دعمًا دوليًا ولم تتلقَّ المفوضية سوى 53 % فقط من الـ4.63 مليار دولار التي طلبت الحصول عليها لعام 2017.

وأضاف أن قلة التمويل أدت إلى نقص حاد في الخدمات في 2015، حيث فَرَّ مليون لاجئ أغلبهم من سوريا إلى أوروبا ، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى حد كبير.

ولفت الانتباه إلى وجود حالات إعادة قسرية تتمثل في إعادة اللاجئين إلى أماكن يواجهون فيها الحرب أو الاضطهاد في مخالفة للقانون.

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