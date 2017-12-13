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بالفيديو.. مغامر يحقق رقماً قياسياً في المشي على الحبل في سماء باريس

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تواصل – متابعات

تمكن المغامر الفرنسي ناثان بولين (23 عاماً) من العبور على حبل معلق على ارتفاع 230 قدماً فوق نهر السين وسط باريس، وبلغ طوله 2198 قدماً.

وبتلك المغامرة يكون الفرنسي “بولين” قد حقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعدما نجح في المشي على حبل معلق من ساحة تروكاديرو في باريس إلى برج إيفل الشهير.

وقد استغرقت المحاولة المحفوفة بالمخاطر حوالي نصف ساعة، حبس جميع الحاضرين خلالها أنفاسهم.

وحضر تلك المغامرة الشيقة آلافُ الأشخاص وتم توثيقها بمقطع فيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن بولين قام بهذه المغامرة بهدف جمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية، وسجل رقمه الخاص في المشي على الحبل داخل المناطق الحضرية.

 

 

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