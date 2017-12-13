«بلومبرغ»: الرئيس الفرنسي ومساعدوه يستخدمون تطبيق «تلغرام»

تواصل- وكالات:

أفادت معلومات صحافية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستخدم بشكل مكثف تطبيق “تلغرام” للتراسل الفوري مع مساعديه.

وحسب تقرير “بلومبرغ”، اليوم الثلاثاء، فإن التطبيق الذي يتميز بمزايا عديدة من بينها الرسائل المشفرة والتي تُدمر تلقائياً بعد فترة من الزمن، استطاع جذب المسؤولين الفرنسيين لاستعماله.

وينقل التقرير عن مصادر على اطلاع بالدائرة المحيطة للإدارة الفرنسية، أن ماكرون ومعاونيه ركبوا موجة تلغرام في 2016، في بداية رحلته للرئاسة الفرنسية، ويستمرون منذ ذاك الوقت لتبادل الرسائل بشكل يومي حول المخططات والأمور العملية.

وعن حساسية المعلومات، تشير المصادر إلى ماكرون لا يتبادل مع مساعديه معلومات حساسة أو سرية، ويعتمد في المقابل على تطبيقات عالية التشفير والأمان، مبرمجة خصيصاً لهذا الاستعمال الحكومي.