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أفضل علاجات منزلية للإمساك لدى الأطفال

أفضل علاجات منزلية للإمساك لدى الأطفال
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تواصل – وكالات:

يحدث الإمساك لدى الطفل الدارج لأسباب تتعلّق بالنظام الغذائي، والخوف من التدريب على استعمال الحمّام بمفرده. عندما لا يقوم الطفل بالإخراج يومياً يعتبر مصاباً بالإمساك، وإذا استمر الإمساك عدة أيام يصبح البراز جافاً، ويبدأ في فقدان الشهية، أو يشكو من الانتفاخ.

أول خطوة لعلاج الإمساك لدى الطفل زيادة السوائل. لضمان ذلك احرص على توفير كوب خاص بالطفل وأن يكون الكوب ممتلئاً بالماء باستمرار، مع حث الصغير على الارتشاف منه كل فترة. وللتأكد من أن الطفل يحصل على ما يكفيه من السوائل ينبغي أن يكون لون البول أصفر فاتحاً.

الخطوة الثانية هي تغيير النظام الغذائي، بحيث يتناول المزيد من الفواكه الكاملة، مثل الفراولة (الفريز) والخوخ (البرقوق) والتفاح، ويأكل البسكوت والكراكرز المصنوع من حبوب كاملة، والأرز البني. وفي مقابل إضافة هذه الأطعمة ينبغي الحد من الأرز الأبيض والموز والجبن.

وإذا كان طفلك يتناول أكثر من 3 أكواب من الحليب يومياً عليك التقيد بهذا الحد الأقصى، وتقديم الماء بدلاً من الحليب.

أما الخطوة الثالثة فهي زيادة الحركة والنشاط البدني، وتقليل عدد ساعات مشاهدة التلفزيون والشاشات الأخرى. احرص على اصطحاب طفلك للمشي في المتنزهات، والقفز في أماكن لعب الأطفال.

ولتوفير حالة من الاطمئنان للصغير أثناء تدربه على استعمال الحمّام بمفرده وفّر مجموعة من الكتب المصورة الشيقة ليقرأها أثناء جلوسه على مقعد المرحاض.

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