ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

تواصل – الرياض:

تكشفت حقائق جديدة حول الجريمة التي ارتكبها سبعيني ظهر أمس بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض، عندما أقدم على قتل مواطن في منتصف الخمسينات بإطلاق النار عليه.

وطبقاً للمصادر فإن القضية تتعلق بثأر قديم منذ عشرين عامًا في بيشة، عندما قتل شاب آخر، واستمر نظر القضية أمام المحاكم حتى جلسة أمس أمام المحكمة وحدث نزاع بين الطرفين حول شهادة أقارب الابن القاتل.

وقالت المصادر إن القاتل (75عاماً) ارتكب جريمته ثأرًا لقتل ابنه منذ سنوات، بعد أن شعر أن شهادة أقارب القاتل أثارت الخلاف، مما استفزته فما كان منه إلا أن قتل والد الشاب قاتل ابنه (55 عاماً)، كنوع من الثأر لابنه، طبقاً لـ “عكاظ”.

‏‫وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية تبلَّغت في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم أمس الثلاثاء 24 / 3 /1439 عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض؛ نتج عنها إصابة أحد الأشخاص (مواطن 55 عاماً) بعيارين ناريين توفي على إثرهما في وقت لاحق.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنه، وبتوفيق من الله وفضل، تم ضبط الجاني على الفور (مواطن 75 عاماً) وبحوزته سلاح الجريمة.

وقالت شرطة الرياض إنه “جرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي، ورفع ما به من آثار وتحريز سلاح الجريمة، وإيداع الجاني مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.