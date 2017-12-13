إجلاء البعثة الدبلوماسية الروسية من صنعاء ونقلها إلى الرياض

تواصل – وكالات:

علقت روسيا وجودها الدبلوماسي في اليمن، وغادر جميع أعضاء بعثتها البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء، بحسب ما نقلته وكالة (آر آي إيه) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا.

وأضافت المتحدثة أن السفير الروسي في اليمن وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية سيعملون مؤقتا من العاصمة السعودية الرياض.

وقد أجلت طائرة روسية أعضاء السفارة وبعض المواطنين الروس من صنعاء في وقت سابق الثلاثاء، بحسب ما قالته وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في التحالف قوله إنها تسلمت طلبا للسماح للطائرة الروسية بإجلاء أعضاء البعثة، وأن الطائرة غادرت مطار صنعاء بالفعل.