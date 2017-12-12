تدشين أول نظام بالمملكة لبيانات الحروب الإلكترونية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

تدشين أول نظام بالمملكة لبيانات الحروب الإلكترونية

تدشين أول نظام بالمملكة لبيانات الحروب الإلكترونية
0

تواصل- فريق التحرير:

شهد المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية، تدشين وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية، بالتعاون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، نظام إدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية (بيانات)، الذي تم بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية، بتعاون مشترك بين الجهتين.

ويعتبر أول نظام بيانات إلكتروني خاص بالحرب الإلكترونية، ويؤدي النظام تحقيق عدة أهداف من أبرزها “إنشاء قاعدة بيانات رقمية للبيانات الحرب الإلكترونية، وتبادل المعلومات الفنية والتكتيكية بين القطاعات العسكرية إلكترونيا، إضافة إلى تحليل البيانات إلكترونيا، ورصد ومعالجة المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالحروب الإلكترونية”.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، خلال كلمته في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن “الحرب الإلكترونية لها الأسبقية بين باقي الأنشطة العسكرية، نظراً لدورها الفعال في رفع الكفاءة القتالية للقوة العسكرية”.

وأشار “البنيان”، إلى أهمية التركيز على الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية هذه التقنيات والتعرف على تحدياتها الحديثة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس الأركان: الحرب الإلكترونية أصبحت لها الأسبقية بين الأنشطة العسكرية

رئيس الأركان: الحرب الإلكترونية أصبحت لها الأسبقية بين الأنشطة العسكرية

وزارة الدفاع تنظم المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية

وزارة الدفاع تنظم المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية

رئيس الأركان: نتوخى الدقة لحماية المدنيين باليمن وفق قواعد واضحة

رئيس الأركان: نتوخى الدقة لحماية المدنيين باليمن وفق قواعد واضحة

برعاية ولي العهد.. جامعة الملك سعود و«الدفاع» تنظمان «حلول القيادة والسيطرة2» غداً

برعاية ولي العهد.. جامعة الملك سعود و«الدفاع» تنظمان «حلول القيادة والسيطرة2» غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>