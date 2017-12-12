تدشين أول نظام بالمملكة لبيانات الحروب الإلكترونية

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شهد المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية، تدشين وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية، بالتعاون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، نظام إدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية (بيانات)، الذي تم بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية، بتعاون مشترك بين الجهتين.

ويعتبر أول نظام بيانات إلكتروني خاص بالحرب الإلكترونية، ويؤدي النظام تحقيق عدة أهداف من أبرزها “إنشاء قاعدة بيانات رقمية للبيانات الحرب الإلكترونية، وتبادل المعلومات الفنية والتكتيكية بين القطاعات العسكرية إلكترونيا، إضافة إلى تحليل البيانات إلكترونيا، ورصد ومعالجة المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالحروب الإلكترونية”.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، خلال كلمته في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن “الحرب الإلكترونية لها الأسبقية بين باقي الأنشطة العسكرية، نظراً لدورها الفعال في رفع الكفاءة القتالية للقوة العسكرية”.

وأشار “البنيان”، إلى أهمية التركيز على الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية هذه التقنيات والتعرف على تحدياتها الحديثة.