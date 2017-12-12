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الملحق الثقافي بواشطنن يرد على المبتعثين: المكافآت لم تتأخر ولم تتقلص

الملحق الثقافي بواشطنن يرد على المبتعثين: المكافآت لم تتأخر ولم تتقلص
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تواصل – متابعات

رد الدكتور محمد العيسى – الملحق الثقافي السعودي بواشنطن، على موضوع تأخر صرف المكافآت الخاصة بالطلاب المبتعثين من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن التأخر حدث ليوم واحد فقط وذلك بسبب فارق التوقيت.

وأضاف “العيسى” وفقا لـ”الوطن” أن مكافآت الطلاب المبتعثين تأخرت ليوم واحد، حيث كان من المفترض أن ترسل يوم الجمعة الماضية، لكنها توافقت مع إجازة نهاية الأسبوع، مبينا أنها صرفت للجميع أمس الثلاثاء.

وأكد الملحق السعودي بواشنطن أن عدد المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة مع مرافقيهم يبلغ نحو 80 ألفا، وينالون الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن تأمينات الطلاب والطالبات كلها مغطاة بالكامل بالإضافة إلى مرافقيهم.

ونفى العيسى أن يكون قد تم تخفيض المكافآت التي تصرف للطلاب، مؤكدا أن التخفيضات التي حصلت في التأمين الطبي ليست من اختصاص الملحقية، وإنما كان ذلك من خلال اتفاق وزارة التعليم مع شركات التأمين.

ورد العيسى على بعض المبتعثين الذين أكدوا تقليص المكافأة الشهرية، قائلا إن هذا الأمر غير صحيح، وإن المبتعثين يتسلمون مكافآتهم بالكامل ولم يحدث فيها أي تقليص، مبينا أن الذي حدث فقط هو تخفيض تغطية التأمين الطبي للمبتعثين. وتابع بالقول إن الدولة ترعى كل أبنائها وبناتها المبتعثين بالخارج، وتهتم بما يقلق مشوارهم التعليمي.

وكان بعض المبتعثين إلى الولايات المتحدة، قد دشنوا وسما عبر موقع «تويتر» يطالبون فيه بصرف مكافآتهم الشهرية المتأخرة.

واشتكى عدد كبير من المبتعثين في الولايات المتحدة من تأخر صرف المكافآت وتخفيضها من 1847.78 دولارا (6929 ريالا) إلى 1736.67 دولارا (6510 ريالات) أي تم حسم مبلغ 111.11 دولارا من كل مكافأة ما يعادل (416 ريالا).

وطالب المبتعثون المشاركون في الوسم عبر «تويتر» بسرعة إنهاء معاناتهم المتجددة، وذلك بتثبيت تاريخ الصرف ميلاديا وزيادة المكافآت، وهي الأمور التي رد عليها الملحق الثقافي السعودي بواشنطن، مؤكدا أن المكافآت لم تتقلص وصرفها لم يتأخر.

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