حالة نادرة.. طفلة تولد بقلب خارج الجسد وتبقى على قيد الحياة

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن طفلة ولدت بقلب خارج جسدها، يعتقد أنها الأولى في بريطانيا التي تظل على قيد الحياة بعد ولادتها في تلك الحالة النادرة للغاية، وذلك بعد إجرائها 3 عمليات جراحية، كانت أولهم بعد ساعة واحدة من مولدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء بعدما اكتشفوا أن قلبها وجزء من معدتها ينمون خارج جسمها في الأسابيع الأولى من الحمل، نصحوا والديها بأن التخلص من الجنين هو الخيار الوحيد، لكن الأبوين رفضا التخلص من الجنين.

وأضافت الصحيفة أنه وبعد 3 أسابيع من الولادة قبل الموعد، ظلت الطفلة على قيد الحياة بعد إجراء 3 عمليات جراحية لتحريك القلب إلى داخل الصدر.

ونقلت الصحيفة عن خبراء، أنهم لا يعرفون حالة أخرى في بريطانيا كلها نجا فيها طفل مولود بعد ولادته في مثل هذا الظرف.

وذكرت الصحيفة أن الأطفال الذين يولدون في مثل هذه الحالة يقدرون بخمس إلى ثمان حالات لكل مليون مولود، وفرص النجاة تقل عن 10%.