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مصادر: ممرضات هنديات بسجون المملكة بتهم حمل شهادات مزورة

مصادر: ممرضات هنديات بسجون المملكة بتهم حمل شهادات مزورة
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تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية عن أن ممرضات من عدد من الولايات الهندية يقبعن في سجون المملكة لحملهن شهادات خبرة مزورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الممرضات يلقين باللائمة على شركات التوظيف، لكن السلطات تتحدث عن أن مقدم الطلب عليه أن يعتني جيدا بالطلب الذي يقدمه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن عدة ممرضات هنديات يقبعن في السجون انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة السعودية وجدت أن شركات توظيف في نيودلهي لها أفرع ووكلاء في حيدرأباد وكيرلا أصدروا شهادات خبرة العمل المزورة للممرضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الممرضات اللائي يقبعن في السجون في أنحاء المملكة اتهمن بالتزوير، وفي بعض الحالات تم الاستغناء عن خدمات بعضهن بعد تبرئتهن من قبل القضاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول هندي أن عدد من الممرضات بعد استكمال دراستهن في التمريض يتوجهن لدول الخليج أو الولايات المتحدة لكنهن يفتقدن للتدريب العملي ويستخدمن شهادات خبرة عمل مزورة.

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