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متحدث «العقاري»: الصندوق ملتزم بأحكام القضاء النهائية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، أن الصندوق ملتزم بالأحكام النهائية التي تصله من القضاء؛ وذلك في أول رد فعل على الحكم الذي أصدرته محكمة أبها مؤخرًا لصالح 40 مواطنًا، في حكم هو الثالث من نوعه.

وأضاف العصيمي في مداخلة عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية أمس الثلاثاء ردا على سؤال وجه إليه مقدم البرنامج فحواه أن المبادرات التي يطرحها الصندوق تخالف الهدف الذي أنشئ من أجله؛ وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة؛ رد العصيمي قائلًا: “بالعكس”، مضيفًا: “أن الحكم لا يزال منظورًا في القضاء، على أساس أن الحكم الصادر ابتدائي، مضيفًا: “من الصعب الحديث عن أحكام منظورة قضائيًّا”.

من جهته، علق الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن هذه الأحكام الصادرة سليمة، وانتصرت لحقوق المواطنين؛ وذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء القاضي بإقراض المواطنين 500 ألف ريال، لكن الصندوق أحال المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار إلى البنوك التجارية للحصول على القروض؛ ما يعني تحمل المواطن بنفسه للقرض.

وأضاف المغلوث: “أنا كمواطن أنتظر 20 سنة من أجل الحصول على قرض. ومهمة هذا الصندوق هو إقراض المواطنين دون فائدة ولمدة 25 سنة. ومخالفة هذا يسبب إشكالية في تمليك المواطن مسكنًا”.

يذكر أن المحكمة الإدارية في أبها قضت مؤخرًا، بالحكم الثالث ضد الصندوق العقاري لصالح 40 متضررًا من الصندوق العقاري، وهو حكم ابتدائي يحق للصندوق استئنافه في مدة أقصاها شهر، ويقضي بإلغاء القرار بإحالة المستفيدين إلى البنوك التجارية.

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