مدير «حساب المواطن»: توجيهات للبنوك بعدم المساس بمبالغ الدعم

تواصل – فريق التحرير:
أكد المدير العام لبرنامج حساب المواطن علي راجحي، أن هناك توجيهات صريحة صدرت للبنوك تمنعها من المساس بمبلغ دعم حساب المواطن المودع في حسابات المواطنين، في الأمور المتعلقة بالقروض والتعثر.
وأضاف، خلال تصريحات لقناة “السعودية”، الثلاثاء، إنه يحق للنساء المسجلات في الضمان الاجتماعي الاستفادة من حساب المواطن.
وأوضح أن الحد الأدنى لعمر المتقدم للتسجيل في حساب المواطن، هو 18 سنة، وأن المرأة في سن الـ24 تكون مستقلة بذاتها في حساب المواطن.
يعني البنك مايجي مبلغ حساب المواطن المواطن يجيبه لكم وبيزيد عليه غمطة وبيسددالخدمات (خدرةيدي)