مدير «حساب المواطن»: توجيهات للبنوك بعدم المساس بمبالغ الدعم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

مدير «حساب المواطن»: توجيهات للبنوك بعدم المساس بمبالغ الدعم

مدير «حساب المواطن»: توجيهات للبنوك بعدم المساس بمبالغ الدعم
1

تواصل – فريق التحرير:

أكد المدير العام لبرنامج حساب المواطن علي راجحي، أن هناك توجيهات صريحة صدرت للبنوك تمنعها من المساس بمبلغ دعم حساب المواطن المودع في حسابات المواطنين، في الأمور المتعلقة بالقروض والتعثر.

وأضاف، خلال تصريحات لقناة “السعودية”، الثلاثاء، إنه يحق للنساء المسجلات في الضمان الاجتماعي الاستفادة من حساب المواطن.

وأوضح أن الحد الأدنى لعمر المتقدم للتسجيل في حساب المواطن، هو 18 سنة، وأن المرأة في سن الـ24 تكون مستقلة بذاتها في حساب المواطن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يحدد آخر موعد لاستقبال طلبات مستفيدي الدفعة الثانية

«حساب المواطن» يحدد آخر موعد لاستقبال طلبات مستفيدي الدفعة الثانية

«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن

«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن

«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية

«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    يعني البنك مايجي مبلغ حساب المواطن المواطن يجيبه لكم وبيزيد عليه غمطة وبيسددالخدمات (خدرةيدي)

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>