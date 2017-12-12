مدير «حساب المواطن»: توجيهات للبنوك بعدم المساس بمبالغ الدعم

وأضاف، خلال تصريحات لقناة “السعودية”، الثلاثاء، إنه يحق للنساء المسجلات في الضمان الاجتماعي الاستفادة من حساب المواطن.

وأوضح أن الحد الأدنى لعمر المتقدم للتسجيل في حساب المواطن، هو 18 سنة، وأن المرأة في سن الـ24 تكون مستقلة بذاتها في حساب المواطن.