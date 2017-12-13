اليمن.. نائب رئيس مجلس الانقلاب ينشق عن الحوثيين وينضم للشرعية

تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر مطلعة أن نائب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين في اليمن تمكن من الهروب من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وأعلن انضمامه للشرعية.

وأضافت المصادر، أمس الثلاثاء، أن قاسم الكسادي نائب رئيس مجلس الانقلابيين وصل إلى المناطق التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن وأعلن انضمامه للشرعية.

وعين حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس الراحل علي صالح)، قاسم الكسادي مؤخراً نائباً لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل مناصفة مع الحوثيين قبل فض الشراكة رسمياً ودعوة صالح للانتفاضة الشعبية ضدهم ما أدى إلى مقتله على أيدي حلفائه السابقين في صنعاء الاثنين قبل الماضي.

وتمكن الكسادي وهو نائب برلماني وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من الفرار من العاصمة صنعاء مع قيادات أخرى في الحزب عقب مقتل صالح فيما تعرض آخرون لعمليات تصفية واعتقالات واسعة ومستمرة من قبل ميليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر “أن الكسادي وصل قبل يومين إلى مسقط رأسه وتبرأ من كافة أعمال وجرائم الميليشيات الحوثية وأعلن انضمامه لقوات الشرعية.

وينحدر الكسادي من محافظة أبين جنوب اليمن وولد عام 1970 بمنطقة يافع لكنه نشأ وتربى في مديرية الزاهر آل حميقان الحدودية مع يافع وتقلد عدداً من المناصب الحكومية منها عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب.