بسبب «الليزر الأزرق».. احتراق عين شاب وإصابته بالعمى في «جازان»

تواصل – جازان:

حذر الدكتور فيصل الطبيقي، استشاري جراحة العيون وتصحيح النظر، زميل جامعة هارفارد، من استخدام ألعاب الليزر الأزرق، خاصة على منطقة العين، مؤكدا أنها أصابت شاباً في جازان بالعمى.

وأكد الطبيقي، عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه شاهد الشاب المشار إليه في عيادته، قائلا إن عمره 16 عاما، وجاء فاقدا للرؤية، وعند توقيع الكشف الطبي عليه، تبين إصابته بحروق في مركز الإبصار ونزيف تحت الشبكية.

وأرفق استشاري العيون مقطع فيديو يظهر عين المصاب، وبدا داخلها شديد الاحمرار مع سواد. وأضاف الطبيقي: “واحد قبله جاني كان راكب سيارته والليزر في يده شغّل الليزر جا على المراية الأمامية فانعكس الليزر على عينه وأعماها في لمح البصر”.