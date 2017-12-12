بسبب عض الركاب.. طائرة أمريكية تهبط اضطرارياً في لاس فيجاس (فيديو)

تواصل – سامر محمد:

اضطر قائد طائرة أمريكية مقلعة من “لوس أنجلوس” إلى “نيويورك” للهبوط اضطرارياً في “لاس فيجاس”؛ وذلك بعد قيام أحد الأشْخَاص على متنها بـ”عض” وضرب الركاب.

وتحدثت مراسلة شبكة “سي بي إس” عن أن مقطع الفيديو الذي وصلها من الطائرة يظهر أن المهاجم اعتدى على أشْخَاص يبدو أنه يعرفهم، وقام ركاب الطائرة بالإمساك بذراعيه خلف مقعده لتهدئته.

ولفتت إلى أن طبيبين حاولا فحص هذا المعتدي على متن الطائرة لكنه هاجمهما؛ مِمَّا اضطَّرَّ قائد الطائرة الذي كان فوق ولاية “يوتا” للهبوط اضطرارياً في “لاس فيجاس”، وقامت الشرطة هناك باصطحابه خارج الطائرة.

ولا يُعرف مَا إذا كان هذا المعتدي ستوجه إليه اتهامات، في وقت أَشَارَ فيه متحدث باسم شركة الخطوط الجوية عن أن الطائرة استكملت بَعْدَ ذَلِكَ رحلتها إلى نيويورك دون حوادث جديدة.