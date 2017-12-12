للفوز بمشروعات عملاقة بالمملكة.. ترامب يدرس تخفيف قيود الاستثمار النووي

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ شبكة “بلومبيرج” الأمريكية ‘‘إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يدرس تخفيف القيود المتعلقة بالاسْتِثْمَار النووي، لصالح مشروع نووي بالمملكة‘‘.

وأشارت إلى أن إدارة “ترامب” تشجع المملكة لدراسة عطاءات مقدمة من قبل شركة “وستينجهاوس إلكتريك”، وشركات أمريكية أُخْرَى لبناء مفاعلات نووية في السعودية، وربما يتم السماح بتخصيب اليورانيوم كجزء من الاتفاق، وَفْقَاً لثلاثة أشْخَاص مطلعين على الخطط.

ونقلت عن شخصين مطلعين، أن وزير الطاقة الأمريكي زار المملكة الشهر الْجَارِي حيث نوقشت تلك المشاريع.

ولفتت الشبكة، إلى أن اتفاقيات أمريكية سابقة تمنع تخصيب وإعادة إِنْتَاج ومعالجة اليورانيوم؛ وَهُوَ مَا تَسَبَّبَ في إِلْغَاء مفاوضات لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية في مشاريع نووية بالسعودية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتحدثت عن أن إدارة “ترامب” تدرس تخفيف تلك القيود الآن كوسيلة لمساعدة الشركة الأمريكية العملاقة، وشركات أُخْرَى على الفوز بالعقود في المملكة.

وكشف مسؤولان اثنان في إدارة “ترامب” عن أن اجْتِمَاعَاً للتوصل إلى تفاصيل اتفاق التعاون النووي المتعلق بقانون الطاقة النووية الأمريكي سيعقد في البيت الأبيض الأربعاء.

وذَكَرَت، أن نجاح الشركات الأمريكية في الفوز بالمشروع في المملكة سيصب في صالح “ترامب”، ووعوده الانتخابية والتغلب على الشركات الروسية والصينية، في وقت تخطط فيه الرياض لبناء 16 مفَاعِلاً لإِنْتَاج الطاقة خلال 20 إلى 25 عَامَاً بتكلفة تزيد على 80 مليار دولار.