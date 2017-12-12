«حساب المواطن» يحدد آخر موعد لاستقبال طلبات مستفيدي الدفعة الثانية

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أعلن حساب المواطن أن التسجيل متاح وغير مرتبط بالصرف، مُضِيفَاً أن آخر موعد لاستقبال الطلبات للاستفادة من الدفعة الثَّانِية هو 16 ديسمبر 2017، والمجدولة للصرف في 10 يناير 2018م.

وأَوْضَحَ حساب المواطن أن مراحل البرنامج تمثلت في 3 مراحل أساسية وهي مرحلة التسجيل، والأهلية، والاستحقاق والدفع.

وَأَشَارَ إلى أن مرحلة التسجيل في البرنامج بدأت في 1 فبراير 2017 وكانت فترة لجمع المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها، ثم مرحلة الأهلية وَتَمَّ خلالها التحقق من أهلية المتقدمين بِنَاءً عَلَى المعلومات المقدمة في فترة التسجيل، وأَخِيرَاً مرحلة الاستحقاق والدفع، وسيتم خلالها الإعلان عن قيمة المبالغ والصرف للدفعة الأولى في يوم 1 ديسمبر 2017.