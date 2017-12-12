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تزامناً مع معرض الكتاب بجدة.. مركز إسعاد يُطلق برنامج «أديبة المستقبل»

تزامناً مع معرض الكتاب بجدة.. مركز إسعاد يُطلق برنامج «أديبة المستقبل»
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تواصل – فريق التحرير:

تزامناً مع معرض الكتاب بجدة الذي ينطلق بتاريخ ٢٦ ربيع الأول، واليوم العالمي للغة العَرَبِيّة الذي يصادف ١٨ ديسمبر من كل عام، يُفعل مركز إسعاد بمكة الْمُكَرَّمَة برنامجاً جديداً من نوعه تحت اسم “أديبة المستقبل” مع مدربة البرنامج نوال القاسمي.

ووزع المركز على الفتيات بعضاً من القصص الهادفة وكتابَ أديبة المستقبل الذي يحتوي على تمارين دورية مثل: استخراج الفائدة من القصص المقروءة والتدرب على الإملاء، وتأليف القصص، وعمل مطوية عن القراءة، بحيث تخرج الفتيات من البرنامج وقد تعلمت تقنيات وأساليب محفزة للقراءة والكتابة.

ويدعم البرنامج الفئة العمرية من (٨ – ١٢) سنة، ويتكون من ٨ لقاءات خلال شهر ربيع الْأَوَّل بمعدل لِقَاءَيْنِ في كل أسبوع.

 

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