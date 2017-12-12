10 أسباب تدفعك لغسل «محرك السيارة» دائماً

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يعتبر محرك السيارة هو الجزء الأهم فيها، والذي لا بد من الاهتمام بهِ بشكلٍ خاص، حيث تنصح مواقع مهتمة بالسيارات بغسل المحرك بشكلٍ دَوْرِي لعدة أسْبَاب.

أسْبَاب غسل المحرك

1 – يسبب المحرك المتسخ زيادة في درجة حرارته وإلى ظهور بعض صوت خشن للمحرك.

2 – اتساخ السطح الخارجي لأي محرك يؤدي إلى خلل في عملية الإشعاع الحراري ومِنْ ثَمَّ إلى زيادة في سخونة المحرك.

3 – المحرك المتسخ ينهار بصورة أسرع – (فإن زيادة سخونة الزيت تقلل من كفاءة الزيت وعملية التزييت؛ مِمَا يُؤدِّي إلى تكسر مكونات المحرك).

4 – التلوث الثابت على جسم المحرك سيدخل إلى داخل المحرك وإلى خزان الزيت ويلوث بالتالي الزيت، ويسبب في سرعة انهيار المكونات الدَّاخِلِيَّة للمحرك وربمَا يُؤدِّي إِلَى تَعْطِيل المحرك كلياً.

5 – الأوساخ والرطوبة يمكن أن تعطل التوصيلات الكهربائية والدوائر الإِلِكْتُرُونِيّة الملحقة بالمحرك؛ وَبِالتَّالِي عدم قدرة على تشغيل المحرك.

6 – المحرك المتسخ يزيد من خطر نشوب النار والحريق – فالزيوت والمشتقات النفطية مواد شديدة الاشتعال.

7 – الأوساخ بما تحتويه من زيوت وشحوم هي عدو للأسلاك الكهربائية فإنها تعجل في تيبسها وانهيار عازليتها وتخلق المشاكل في عمل الأجهزة الكهربائية, أو احتراق واشتعال الأسلاك نفسها.

8 – اتساخ المحرك ستحد من ملاحظة أَي تلف في الحشوات بين الأجزاء المعدنية للمحرك، وكذلك أَي شروخ قد تحدث في جسم المحرك.

9 – المحرك المتسخ يقلل من قيمة السيارة وسيهرب المشتري إن أردت بيعها؛ هذا مِمَّا يستوجب رفع كل الأوساخ قبل عرضها للبيع.

10 – لِذَا إن كنت تحب سيارتك فعليك بغسل محركها مرة واحدة كل سنة على أقل تقدير.