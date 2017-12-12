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ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض
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تواصل – واس:

غادر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرياض مساء اليوم والوفد المرافق له.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما كان في وداعه صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق وعدد من كبار المسؤولين.

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