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قائمة بأفضل الهواتف الذكية في 2017

قائمة بأفضل الهواتف الذكية في 2017
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تواصل – وكالات:

مع قرب نهاية العام، تكثر التساؤلات حول أفضل الهواتف الذكية التي طرحت في الأسْوَاق خلال الـ12 شهراً، سواء من حيث الجودة والتصنيع، أو السعر، وقوة شحن بطاريته.

ووَفْقَاً لآراء الكاتب المساهم في مجلة “تايم” الأمريكية، بن سين الخبير في أمور التكنولوجيا، فإنه كشف عن قائمة لأقوى 10 هواتف ذكية طرحت خلال عام 2017، مع ذكر ميزاتها وعيوبها.

قائمة الهواتف:

1 –هواوي مايت 10 برو:جاء هاتف “هواوي” في المركز الأول في القائمة؛ لامتلاكه أقوى رقاقة لهواتف “أندرويد”، مَا يَجْعَلُهُ الأسرع على الإطلاق، ويساعد على تعديل الفيديوهات بشكل سريع، قبل تحميلها على موقع “يوتيوب”.

أَيْضَاً مَا يجعل الهاتف في المركز الأول، هو بطارية شحنه، التي هي الأفضل للعام 2017، بِالإِضَافَةِ إلى كاميراته، والتي تتحول تلقائياً بِحَسَبِ تواجدها في النهار أو المساء، وبِالإِضَافَةِ إلى خلفيته المصنوعة من الزجاج، وقارئ بصمات الإصبع.

2 –وان بلس فايف تي:يَمْتَاز هاتف “وان بلس” بسعره المناسب للغاية، وامتلاكه لأفضل نظام تشغيل “أندرويد” على الإطلاق، كما أنه يَمْتَاز بسرعة الأداء.

ولكن مَا يعيب الهاتف، هو عدم امتلاكه لخاصية الشحن اللاسلكي، وغير مقاوم للماء.

3 –آيفون X:يَتَمَيَّز أحدث هواتف شركة “أبل”، هو خاصية “بصمة الوجه” الجديدة، والكاميرا الخَاصَّة به ذات الجودة العَالِية، وامتلاكه لواحدة من أفضل شاشات “أوليد”، ولكن ليس بجودة شاشة “جالاكسي نوت 8”.

ولكن يرى كاتب القائمة، أن عيوب “آيفون X” تتجسد في وجود الرقعة الموجودة في أعلى شاشته، والتي لا تساعد على مشاهدة الفيديوهات بشكل كامل.

كما يرى أن جلب مركز التحكم في الهاتف، بسحبه من أسفل يمين الشاشة غير مبرر وتعسفي بِحَسَبِ وصفه؛ وَذَلِكَ لِأنَّ هناك أشخاصاً لا يستطيعون الوصول إلى هذه الزاوية بيد واحدة، مَا لم يقوموا بتخفيف قبضتهم بشكل كبير.

4 – إل جي في 30: يمتلك أفضل واجهة لهاتف ذكي في 2017، كما أنه يَمْتَاز بوزن خفيف وأقل سمكاً من الهواتف الأُخْرَى، ونظام خاص لقفل شاشته هو “Knock Code”، والتي تمكن من فتح الشاشة ثلاث مرات أسرع من هواتف “آيفون X” و”سامسونج نوت 8″، وأي هاتف يعمل ببصمة الإصبع.

أما عيوبه، فهي ظهور لون أزرق عند النظر لحافة الشاشة، وأقل الهواتف التي من الممكن أن تلتقط صورة “سيلفي” جيدة.

5 –سامسونج جالاكسي نوت 8:يمتلك أفضل لوحة عرض “أوليد” على كوكب الأرض، متفوقاً على هواتف أُخْرَى مثل “آيفون X” و”هواوي ميت 10 برو”، أما عن عيوبه، فتتمثل في مكان بصمة الإصبع، والتي هي شبه مخفية.

كذلك ألمح كاتب المقال، أن أكثر مَا هو قبيح في الهاتف، هو نظام تشغيل “سامسونج” نفسه، الذي يكرهه بصفة شخصية، ويرى أن طريقة تصفح التطبيقات فيه تسبب معاناة.

6 –جيومي مي ميكس 2:يندرج في فئة أفضل الهواتف المصممة من الزجاج لعام 2017، ولكن أكبر عيوبه هو عدم قدرته على توسيع الإِخْطَارات الواردة للمستخدم.

7 –رايزر فون:تكمن الميزة الوحيدة في الهاتف رايزر فون، في انسيابيته الشديدة عند تصفح المواقع، ولعب الألعاب، على الرغم من أن شاشته LCD لا تتسم بالسطوع الكافي على الإطلاق.

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