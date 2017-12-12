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«أرامكو» تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة

«أرامكو» تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

قَالَتْ شركة أرامكو السعودية إنها تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار (1.55 ترليون ريال) على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأَنْشِطَة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحُكُومِيّة العملاقة أَنْشِطَة جديدة.

وطرحت أرامكو، في منتدى ومعرض اكتفاء، اليوم الثلاثاء، فُرَصَاً اسْتِثْمَارية بقيمة قدرت بأكثر من 60 مليار ريال في مجالات متنوعة في الطاقة والصناعة والدعم اللوجستي والخدمات والمقاولات للمستثمرين من داخل وخارج السعودية الرَاغِبِين في دعم المحتوى المحلي، ومن المتوقع أن تستحدث أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وحضر المنتدى أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلداً، بِالإِضَافَةِ إلى أكثر من 100 عارض مشارك في المعرض من أكثر من 25 دولة.

وذكر المهندس أمين الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وَفْقَاً لـ”الرياض”، إن خطة الإنفاق تفوق تقديرات أرامكو العام الماضي لإنفاق نحو 334 مليار دولار بحلول 2025، مع توسع الشركة المنتجة للنفط في أنشطتها، وأَضَافَ الناصر بأنه من المتوقع أن تنفق أرامكو أكثر من تريليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، وما زلنا نريد إنفاق 70% من تلك الريالات محلياً.

وقال، على هامش المنتدى، إن الشركة فتحت المجال واسعاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاسْتِثْمَار في الفرص المتاحة بشكل مباشر أَوْ ضمن مشاريع الباطن، حيث يتضمن اكتفاء دعم المحتوى المحلي الذي تمثله هذه المنشآت.

مِنْ جَانِبِهِ، ذكر فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية، أن برنامج “اكتفاء” الذي أَطْلَقَته شركة “أرامكو”، له أثر كبير على اقتصاد المملكة من خلال الاسْتِثْمَارَات الكبيرة التي تقوم بها الشركة، مُضِيفَاً بأن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد المحلي، وأن تكون نسبة مساهمته هي الأعلى بـ65%؛ وَذَلِكَ لِن يتحقق إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة، وأن بوادر نجاحه نراها باسْتِمْرَار عبر ارْتِفَاع نسبة المحتوى في كل عام والأعداد الكبيرة من الوظائف للسعوديين.

وكان منتدى ومعرض اكتفاء في دورته الثالثة تحت عنوان: “معاً.. نؤسس لمنظومة إمداد مستدامة” قد افتتح، اليوم الثلاثاء، ويستمر يومين بمشاركة واسعة من 30 دولة عالمية، بِالإِضَافَةِ إِلَى مشاركين مختصين من داخل السعودية، والذي يهدف إلى الترويج للقاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محلياً.

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